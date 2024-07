Sanremo: la 'Famija Sanremasca' ha incontrato il neo sindaco, consegnate le richieste a Mager (Foto)

Una delegazione della ‘Famjia Sanremasca’, associazione matuziana che promuove gli usi e costumi della città dei fiori, cercando di preservarne le tradizioni, ha incontrato questa mattina il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Un incontro molto cordiale che ha visto gli esponenti della ‘Famija’ consegnare al primo cittadino l’ultima uscita del trimestrale cartaceo che, regolarmente, viene consegnato ai soci e chi ne fa richiesta.

All’interno della pubblicazione anche una serie di considerazioni dirette proprio a Mager, da poco insediatosi a palazzo Bellevue. In particolare è stata evidenziata la problematica dell’assenteismo al voto, ma anche le tante questioni ancora ferme al palo che riguardano la città.

Si è parlato del cimitero monumentale della Foce, Villa Angerer, la città vecchia e il culto della memoria. La Famija Sanremasca ha chiesto al sindaco di stanziare una somma per acquistare opere, documenti e che riguardano la città, per il museo civico. E’ stata chiesta anche l’istituzione di un albo con i cittadini benemeriti e di quelli insigniti del premio San Romolo ma anche una attività di divulgazione delle tradizioni per i giovani.