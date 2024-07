Lavori all'ospedale di Imperia: da fine luglio a settembre gli interventi verranno spostati al 'Borea' di Sanremo

Nel mese di agosto gli interventi previsti nelle sale operatorie dell’ospedale di Imperia, saranno dirottati in quelle di Sanremo. Nel capoluogo rimarranno chiuse per i lavori di consolidamento che stanno interessando l’intera struttura.

Dal 27 luglio ai primi di settembre, a causa dei cantieri le sale saranno inagibili, ma gli interventi programmati per quel periodo e le urgenze saranno spostati all’ospedale Borea di Sanremo. Sarà comunque operativa la sala di chirurgia per le urgenze gli intrasportabili e di urologia, mentre saranno garantiti anche gli interventi emergenziali per il reparto di ostetricia e ginecologia.

L'ospedale di Imperia è ormai da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione, necessari per sopperire alla vetustà della struttura. Gli interventi hanno riguardato anche la ristrutturazione del pronto soccorso l'ingresso dell'edificio e il rinnovamento dei reparti di degenza