Sanremo, Confartigianato organizza incontro con i gommisti per il problema degli pneumatici fuori uso

Il problema degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) nonché il loro smaltimento è noto e diffuso, in particolar modo nella provincia di Imperia. L’immissione in mercato di pneumatici non registrati aggrava ulteriormente la situazione, sovraccaricando a dismisura il già difficoltoso lavoro di recupero e contestuale smaltimento.

Il rinnovato direttivo di Confartigianato Autoriparazioni Imperia, costituito dal Presidente Sergio Camillò e dai rappresentanti di settore Giacomino Rolla, Sandro Bazzano e Bruno Torre ha pertanto ritenuto necessario convocare un’assemblea per discutere delle novità il giorno mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 19.30 presso la sede della Confartigianato a Sanremo, in Corso Nazario Sauro 36. Durante l’incontro, dopo i sempre più frequenti incidenti che compromettono la salute dei cittadini (come l’incendio in un’autofficina a Milano con 3 morti e 4 feriti) verrà inoltre valutata un’iniziativa per chiedere finanziamenti per trasferire le attività in zone sicure.

L’attività di Confartigianato Imprese Autoriparazioni si è rivelata essenziale per cercare di arginare il problema: attraverso l’invio di una nota al Ministero contenente i dati pervenuti da centinaia di officine suddivise per macroaree, sono state rilevate circa 450 tonnellate di PFU non ritirate dai relativi consorzi di filiera.

Il MASE ha così chiesto a tutti i consorzi di garantire una raccolta extra del 15% rispetto a quanto previsto dalle quote definite dalla legge e ha portato il target per ogni sistema collettivo o consorzio al 110% dell’immesso a consumo. Da parte loro, i consorzi hanno dato la loro disponibilità ricordando che, per far fronte all’extra raccolta, sarà necessario rivedere al rialzo il contributo ambientale per ogni pneumatico.

Per fronteggiare questa situazione, è stato così approvato il Decreto MASE n.147 del 16 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2024: tale decreto istituisce il Registro Telematico degli Pneumatici Fuori Uso, sul quale le imprese interessate trasmettono le informazioni per l’iscrizione e le comunicazioni periodiche sui dati degli pneumatici immessi sul mercato e sui PFU raccolti al termine del loro utilizzo.

Durante l'incontro, in programma mercoledì 10 luglio in Confartigianato a Sanremo, si discuterà inoltre del problema relativo lo smaltimento degli pneumatici nella nostra provincia prossimo alla risoluzione. Grazie al lavoro di mediazione della nostra associazione, è stato raggiunto l'accordo tra Amaie Energia e Servizi e Ambiente e Servizi Ecosolutions tramite il Consorzio Ecopneus. Tale accordo prevede in giorni stabiliti il posizionamento di una pressa all’interno di uno spazio individuato da AMAIE Energia e Servizi in Valle Armea in via Quinto Mansuino 18.

Il primo posizionamento della pressa con conseguente ritiro degli PFU presso le attività di coloro i quali ne faranno richiesta sarà l’8 luglio 2024. Con questo intervento si punta a diminuire la quantità di pneumatici fuori uso e a regolarizzarne i ritiri.

Confartigianato Imperia, ancora una volta, si conferma attenta alle problematiche del settore. Ciò è stato possibile grazie alle numerose imprese che finora hanno scelto di affidarsi alla nostra associazione, che ha portato all’attenzione degli enti le istanze della categoria anche a livello nazionale.

“Sono molto soddisfatto che dopo quattro anni dal primo test che è stato fatto presso la carrozzeria Style Car. per garantire una corretto prelievo di PFU presso i gommisti, siamo giunti ad un accordo con Amaie per avere la possibilità di collocare un Eco compattatore in zona Valle Armea – ha detto il Presidente della categoria degli autoriparatori Sergio Camillo - Questo importante risultato servirà per ottimizzare i prelievi presso le officine e cercare risolvere il problema dello stoccaggio degli pneumatici. Un ottimo risultato raggiunto grazie all'impegno di Confartigianato”.