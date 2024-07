Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio c'è stato un incendio in uno scantinato in via Porte Santa Maria, a Sanremo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e completato le operazioni intorno alle 7 di questa mattina.

Non sono stati registrati registrati e grossi danni, ma sul posto è comunque intervenuta una squadra dell'ufficio tecnico comunale per fare le proprie valutazioni: non si esclude che l'abitazione venga dichiarata inagibile.