Sanremo: presentata la nuova Giunta, Massimo Donzella "Potrò proseguire nel lavoro svolto finora" (Video)

Una riconferma totale per la Giunta del Sindaco Alessandro Mager è arrivata per Massimo Donzella che, oltre a trovarsi nuovamente nell’esecutivo, si occuperà dei Lavori Pubblici come nel precedente incarico.

Una delega importante per una città che ha bisogno di essere rinnovata: “Ho accolto con soddisfazione – ha detto – per la fiducia assegnatami dal Sindaco. I cantieri aperti in città, che porteranno ad una trasformazione sono in corso. Mi riferisco alla ‘Vesca’, alla cittadella dello sport di Pian di Poma, alla Pigna ed ai tre asili che stiamo realizzando”.

Un lavoro che prosegue per Donzella: “Poter iniziare dal primo secondo a questa amministrazione è un dato veramente importante. Io avrò l’opportunità di concludere molte opere nell’interesse della città, ma presenteremo nuovi progetti a cui teniamo molto e, per i quali terremo conto anche della manutenzione che residenti e turisti meritano”.