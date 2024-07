Sanremo: dopo le elezioni Rizzo risponde al PD "Se questa è la politica sono felice di essere fuori dal Consiglio"

“Non ho voluto rispondere alle accuse lanciate a me durante la campagna elettorale dal vice Sindaco Fulvio Fellegara sul fatto di essere stato il primo alleato di Biancheri, Rolando e Mager ma, da cittadino libero ora intervengo dopo aver atteso che parlassero i fatti non le parole”.

Sono le parole di Roberto Rizzo, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex candidato a sindaco, che interviene in risposta a Gianni Salesi, segretario cittadino del Partito Democratico. “Io, da perdente – prosegue - non mi sognerei mai di ricoprire cariche che le persone non mi hanno voluto concedere. Vorrei anche ricordare che i cittadini di Coldirodi sono persone libere e, il titolo di ‘sindaco’ me lo hanno dato loro. Io non mi sarei mai permesso di farmi chiamare in quel modo. I cittadini di Coldirodi, come sempre hanno fatto, hanno votato secondo coscienza e vorrei fare notare che io non ho nessun diritto sul voto altrui ma, finché saremo in democrazia, farò le mie scelte da politico o cittadino sempre libere anche sbagliando”.

Lancia poi i suoi strali contro la politica attuale: “Sinceramente sono felice di essere rimasto fuori dal Consiglio perché, se la politica è diventata questa, non ci si deve stupire se le persone non vanno più a votare. Personalmente continuerò a fare quello che più mi piace, ovvero il volontariato (gratuitamente) stando vicino alle persone. Ringrazio comunque tutti i sanremesi per la loro fiducia e faccio un augurio a tutti i Consiglieri, Assessori e Sindaco di buon lavoro, sperando in una Sanremo migliore”.