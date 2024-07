Sanremo: teatro e musica a braccetto ieri per la quinta serata dei festeggiamenti di San Siro (Foto)

Quinta serata per i festeggiamenti di San Siro a Sanremo, nella quale il teatro e la musica si sono incontrate e prese a braccetto.

Ieri sera il Teatro dell’Albero e i componenti del progetto ‘Ianua’ hanno incantato la platea della piazza san Siro con la loro bravura e grazie alle parole del poeta Fabrizio De Andrè. Lo spettacolo ‘Le carte di Angiolina’, omaggio a Faber e alla sua Genova per voci ed archi, ha riscosso un grande successo tra il pubblico presente alla serata organizzata dal Comitato festeggiamenti. Le parole di Fabrizio, interpretate in chiave teatrale e accompagnate da una splendido arrangiamento musicale per archi, sono volate tra i presenti portando emozioni, sollevando suggestioni, accarezzando ricordi che si credevano sopiti.

La palpabile commozione riscontrata tra i presenti ha testimoniato, qualora ce ne fosse bisogno, la grandezza e la sensibilità di De Andrè il quale, anche se a volte ha utilizzato parole ‘forti’, era un profondo conoscitore dell’animo umano. E ancora torna il tema dei festeggiamenti ‘Capaci di amare’: l’amore conosce vie non sempre lineari, ma se è vero amore supera le barriere e trionfa anche quando non sembra possibile.