Al Ruffini di Taggia l'assemblea annuale dell'Its Academy, Scajola: "In due siamo passati da 1 a 4 corsi" (Foto e video)

“Ciò che emerge da questa assemblea è una crescita costante dell’Its imperiese – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Siamo partiti con un singolo corso dedicato all’olivicoltura ed entro dicembre, a distanza di due anni dall’effettivo inizio dell’attività, arriveremo ad averne quattro distinti in settori strategici per l’economia agroalimentare del territorio ponentino come la viticoltura, l’ortofrutticolo e il florovivaismo. Come Regione Liguria stiamo investendo risorse senza precedenti per le nostre academy derivanti da una programmazione attenta e strategica del Fondo sociale europeo e del Pnrr. In totale per il solo 2024 gli istituti tecnologici superiori liguri avranno a disposizione circa 10,8 milioni di euro. Voglio sottolineare come per oltre il 90% dei partecipanti l’iscrizione agli Its sia sinonimo di lavoro entro sei mesi dal termine dei corsi. La sinergia costante con le aziende del territorio, in questo caso ponentino, ci permette di formare laddove esiste una concreta necessità lavorativa dando quindi, conseguentemente, occupazione. Rinnovo, anche in questa occasione, l’appello a fidarsi di noi e dei nostri percorsi formativi che, sottolineo, sono gratuiti e offrono davvero possibilità altissime di trovare lavoro”.