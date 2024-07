Ventimiglia: l’Assessore Milena Raco ringrazia i volontari della Protezione Civile

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente i volontari della nostra Protezione Civile che, in questo ultimo periodo, hanno messo a disposizione la loro sede per ospitare sia i due incontri informativi inerenti alla partenza del servizio di raccolta differenziata nel quartiere di Roverino, sia le tre conseguenti giornate per la consegna dei Kit ai cittadini”.

Lo ha detto l’Assessore all’Ambiente Milena Raco, che prosegue: “Oltre a questo recente impegno voglio ringraziarli inoltre per aver messo a disposizione il piazzale della loro sede per ospitare i nuovi bidoni per il conferimento prima, ed ora per ospitare i nuovi bidoni gettacarte in attesa che vengano posizionati sul territorio”.