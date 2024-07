Lo studio Progetto Arte di Sanremo al 'Milan latin festival' (foto)

Martedì scorso presso l’Aquatica Parc di Milano si è tenuto il 'Milan latin festival' che ha visto la partecipazione dello studio Progetto Arte di Sanremo, della maestra Raffaella Ferretti, e del suo coro di Voci bianche. Partecipazione nata dalla collaborazione con radiowebnetwork e il neo cantante Reggaeton Nicolas Battaiola con la canzone “Contro il mondo” che è stata presentata durante il festival di Sanremo negli eventi collaterali.

Evento straordinario perché è la prima volta che un coro di voci bianche canta una canzone Reggaeton, grazie alle competenze della Maestra Raffaella che ha preparato e diretto in maniera ineccepibile questi ragazzi. Ragazzi che nonostante fosse la prima volta che si esibivano su di un palco così importante sono riusciti ad interpretare la canzone da veri professionisti.

Questo evidenzia quanto sia importante oggi, per i ragazzi, entrare nel mondo della musica, aiuto per gli adolescenti perché parla per loro, dà voce ai loro pensieri e alle loro paure.

"Un grande grazie alla Maestra Raffaella e ai suoi ragazzi del coro, a RWN ( particolarmente grazie a Samantha organizzatrice di grande valore di tutto il progetto) e grazie a Batta per aver fatto vedere che la musica non ha limiti e ha mescolato il reggaeton con il pop....per la prima volta in assoluto. P.T".