Vallecrosia: lunedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 18 il Consiglio comunale di Vallecrosia.

All’ordine del giorno una variazione ed un assestamento generale di bilancio in apertura di seduta. Quindi la presa d'atto e l’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026;

Toccherà quindi all’adozione di una variante al vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ed alla proposta di ripristino dei criteri per la valutazione dei livelli delle emissioni di radiofrequenza.

Quindi una variazione al bilancio di previsione 2024/2026 delle somme esigibili risultanti al 31 dicembre scorso. Si terminerà con una interpellanza del gruppo ‘Perri sindaco’, in merito alle condizioni dei giardini tra via don Bosco e via Angeli Custodi.