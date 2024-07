Ventimiglia, Tir rimane incastrato in via Sant'Anna: traffico veicolare bloccato

Questa mattina un Tir è rimasto incastrato in via Sant'Anna, all'altezza del civico 54, a Ventimiglia. A causa dell'incidente, il traffico veicolare è rimasto completamente bloccato.

"Al momento non è possibile stimare i tempi per la riapertura, in quanto occorre attendere la fine delle operazioni da parte dei Vigili del Fuoco", spiega il sindaco Flavio Di Muro. Sul posto sono presenti due pattuglie della Polizia Locale. Il Comune di Ventimiglia consiglia di percorrere le seguenti strade alternative, ossia via dell'Opera e via Peidaigo.