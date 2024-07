Sanremo, confermata l’alta qualità del nido d’infanzia “Arcobaleno”

Confermata l’alta qualità del nido d’infanzia “Arcobaleno” di via Morardo. La recente visita di monitoraggio l’ha avvalorata, profilando così una costante peculiarità: già in occasione di tutte le precedenti verifiche, il servizio aveva registrato un ottimo apprezzamento da parte dei valutatori.

In questi ultimi decenni l’iniziativa del Comune di Sanremo, nel settore dell’educazione alla prima infanzia, ha rappresentato un caso esemplare di gestione prossimale ed i nidi comunali sono tutti accreditati.

Nello specifico, nel caso del nido d’infanzia “Arcobaleno”, sono state evidenziate numerose eccellenze, quali:

- presenza di una zona dedicata, conviviale, dove poter consultare documentazione storica e informazioni sulle opportunità che offre il territorio

- informazioni e documentazioni tradotte in più lingue

- presenza di una cornice digitale aggiornata con i momenti della vita al nido

- presentazione dei gruppi dei bambini; modalità originali di presentazione a parete del personale e della giornata-tipo

- presenza di tovaglie di stoffa anche durante lo spuntino e di caraffe

- presenza, durante il cambio, di bambole e libretti a tema

- dotazione di abbigliamento specifico durante le uscite in ambiente esterno

- realizzazione di progettazioni specifiche: “Piccoli sguardi”, “Merenda insieme”, “Da un seme alle farfalle”, “Mercoledì letterari”, “Pomeriggi musicali”

- diminuzione del numero di bambini nel gruppo che accoglie, in caso di inserimento di un bimbo con bisogni speciali

- organizzazione di incontri a tema, anche con la presenza dell’esperto

- partecipazione a momenti di formazione congiunta 0/6 organizzati a livello comunale o distrettuale

- promozione di percorsi di formazione 0/6 frutto di co-progettazione fra agenzie educative diverse

- da parte del coordinatore, promozione del servizio e la cultura dell’infanzia attraverso iniziative, eventi, articoli, interviste (nello specifico si evidenzia l’articolo: “Percorsi innovativi per una continuità zero - sei”)

- presenza di osservazioni delle attività di gruppo.

E’ stata espressa solo un’unica raccomandazione, ovvero di prevedere per i piccolissimi una maggiore autonomia durante la routine del pranzo.

Si ricorda che la normativa europea e nazionale raccomanda e sottolinea il valore socio-culturale dell’offerta educativa di servizi alla prima infanzia di qualità.

In questa prospettiva Regione Liguria già da tempo ha messo a sistema regole e procedure per il controllo e lo sviluppo di tali servizi ed un ulteriore livello di qualità, rispetto ai requisiti previsti per l’autorizzazione dei nidi, viene attestato dall’accreditamento: i soggetti gestori, conformandosi ai parametri stabiliti dalla normativa, devono attenersi a criteri specifici, la cui attuazione è verificata a cadenza periodica da apposite commissioni.

È competenza dei Comuni il raggiungimento dell’obiettivo di innalzamento progressivo e continuo della qualità dei servizi.