Imperia, "Ascolto, socializzazione e servizi per il proselitismo Cisl": domani il corso di formazione

Domani 4 luglio 2024 presso l’Aula Multimediale della Camera di Commercio di Imperia dalle ore 9,00 alle 16,30 circa si terrà il corso di formazione “Ascolto, socializzazione e servizi per il proselitismo CISL” promosso dalla CISL Liguria e organizzato sul territorio da CISL Imperia per delegati, operatori, RSU, RSA, SAS, volontari, iscritti. Quattordici relatori, una quarantina i partecipanti, un impegno notevole per il sindacato.

“Sarà un’occasione privilegiata per incontrare le persone che ogni giorno nei posti di lavoro, sul territorio, nelle nostre sedi hanno la responsabilità e l’onore diportare i valori della CISL, una grande organizzazione sindacale pluralista, libera, democratica e apartitica. – comunica la Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco –L’intento è far loro conoscere tutto il mondo CISL, che attraverso le Federazioni di Categoria, la Confederazione, gli Enti e le Associazioni collaterali vuole abbracciare, rappresentare, tutelare, assistere il lavoratore, il pensionato, il cittadino in tutti i momenti della sua vita. Per questo accanto all’attività di contrattazione, difesa dei diritti e della salute del lavoratore, promozione della parità, abbiamo una serie di servizi – attraverso Inas Cisl, Caf Cisl, Adiconsum, Anteas, Anolf, Sicet, Sportello Lavoro - che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali, alla difesa dei consumatori, alle necessità relative all’abitazione, alla facilitazione dell’inserimento e dell’integrazione di cittadini stranieri, alla solidarietà e al miglioramento del tempo di vita delle persone anziane nella logica di un patto intergenerazionale, all’assistenza in momenti difficili quali la perdita del lavoro, la ricerca di nuova occupazione o di percorsi di riqualificazione professionale. Sarà anche il tempo dell’ascolto, perché i nostri delegati, volontari, operatori, RSU, RSA, SAS avranno la possibilità di far emergere le criticità ravvisate, di esprimere necessità e bisogni, di fare proposte o chiedere interventi mirati per ampliare l’offerta CISL.

In un tempo di grandi mutamenti sociali, politici, culturali – conclude Pistocco -la CISL è in cammino, vuole comprendere, crescere, innovarsi e trovare nuove forme di prossimità per dare risposte sempre più articolate ai bisogni del lavoratore/pensionato/cittadino, con particolare riguardo alle numerose fragilità oggi presenti nel tessuto sociale. Partecipazione democratica, formazione sempre più qualificata, prossimità intesa come vicinanza all’altro alla base di ogni nostra azione.”

In allegato il programma dell'evento