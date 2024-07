Aumento Tari e problemi nel servizio: Ventimiglia Progressista chiede le dimissioni dell'assessore Raco

Ventimiglia Progressista, di cui fanno parte il Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana (AVS) e il Gruppo civico intemelio, interviene per affrontare il tema della Tari e del servizio di raccolta e spazzamento dell’immondizia.

“Rispetto al recente aumento della TARI deciso in Consiglio comunale – evidenzia - nessuno è stato in grado di proporre soluzioni per alleggerire il carico fiscale sui contribuenti e il recupero dell’evasione è parso veramente irrisorio. E’ trascorso un anno dall’insediamento della nuova amministrazione e dell’assessore con delega alla raccolta dei rifiuti, ma le criticità relative al servizio sono per molti aspetti addirittura peggiorate. L'assessore continua a incolpare la società Tecnoservice senza però dare contezza se a questa sono state comminate delle sanzioni e se sono state pagate, nessuna vera analisi, nessuna alternativa progettuale per la rimodulazione dei servizi sulla reale base delle esigenze, solo vaghezza e genericità”.

“La città e le frazioni sono sporche – prosegue - ancora troppe discariche a cielo aperto e delle tanto sbandierate telecamere e foto trappole si sono perse le tracce, i bidoni sono pochi, piccoli e non funzionali. La raccolta differenziata resta caotica e Ventimiglia rimane tra i comuni liguri con la percentuale di raccolta tra le più basse e, per questa inefficienza, continua a pagare penali elevate. Gli aumenti relativi alla TARI, uniti a quelli sui parcheggi blu e all'acqua (vicenda, quest’ultima, ovviamente non di competenza comunale, ma sulla quale l’Amministrazione ha fatto poco, lasciando i cittadini in balia di Rivieracqua e delle sue folli bollette), gravano dunque sui cittadini senza che vengano offerti servizi adeguati”.

“Tra i cittadini – termina Ventimiglia progressista - cresce il malcontento e la protesta, resi ancora più gravi dall’assenza di trasparenza da parte di chi ha effettivamente la responsabilità della corretta esecuzione dell’appalto. Per tutto ciò chiamiamo direttamente in causa l’incapacità gestionale dell’Amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessore competente di cui chiediamo necessariamente le dimissioni”.