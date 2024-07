Sporting Vip: 25 anni di passione per lo sport a Sanremo e in provincia

Sporting Vip, azienda storica nel panorama sportivo imperiese, compie 25 anni e li celebra con un nuovo punto vendita a Sanremo, in via Debenedetti 16, situato in una posizione strategica a pochi passi dal mercato coperto e dalla chiesa di San Siro. Il nuovo negozio, rappresenta un nuovo capitolo per l'azienda, che si è trasferita dalla storica sede di Via Roma in uno spazio più ampio e moderno. Un traguardo importante per un'azienda che ha fatto dello sport la sua passione e che, nel corso degli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli sportivi di tutta la provincia di Imperia. Questa nuova sede rappresenta un'ulteriore opportunità per avvicinarsi ancora di più agli appassionati di sport, offrendo loro un ambiente accogliente e funzionale dove poter scoprire le ultime novità del settore, ricevere consigli personalizzati da parte di uno staff esperto e usufruire di una vasta gamma di servizi di alta qualità.

Un po' di storia

La storia della Sporting Vip ha inizio a metà degli anni '80, quando la famiglia Randone, già proprietaria dello storico marchio di racchette da tennis SIRT, il più antico d'Italia, fonda la Sirt snc. Il marchio SIRT è nato a Bordighera nel 1901 come pioniere nella produzione di racchette da tennis in Italia. Ancora oggi, la passione per il tennis anima l'azienda, che porta avanti la tradizione SIRT con la produzione di racchette all'avanguardia non solo per il tennis, ma anche per il padel e, in futuro, per il pickleball.

Nel 1999, l'azienda cambia denominazione in Sporting Vip e apre il suo primo negozio a Ventimiglia. Da allora, Sporting Vip ha continuato a crescere, espandendosi con nuovi punti vendita a Bordighera, Sanremo, Imperia e Vallecrosia. Oggi, Sporting Vip è un'azienda solida e affermata, con un team di personale esperto e appassionato che offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti delle migliori marche per tutti gli sport.

Un amore per lo sport che si tramanda di generazione in generazione

La passione per lo sport è da sempre il cuore pulsante della Sporting Vip. Questa passione è stata trasmessa di generazione in generazione dalla famiglia Randone, che ha fatto dello sport un valore fondamentale della propria vita.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo importante - afferma Franco Randone - titolare di Sporting Vip. La nostra passione per lo sport è ciò che ci ha spinto ad andare avanti in tutti questi anni, anche nei momenti più difficili. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti per la loro fiducia e il loro sostegno".

Andrea Randone - Alpi Marittime

Più di un negozio: un luogo di cultura sportiva

Entrare in uno dei negozi Sporting Vip significa immergersi in un'atmosfera dove la passione per lo sport è contagiosa. La competenza e la dedizione del personale, unita a un'ampia gamma di prodotti delle migliori marche, fanno di Sporting Vip un luogo ideale per chi desidera avvicinarsi a uno sport o per chi vuole perfezionarsi nella propria disciplina.

Un'offerta completa per tutti gli sportivi

Sporting Vip offre un'ampia gamma di prodotti delle migliori marche per tutti gli sport: tennis, running, calcio, sci, trekking, arrampicata, volley, basket, roller, tennis tavolo, snorkeling e molto altro ancora.

Un servizio di assistenza completo

Oltre alla vendita di articoli sportivi, Sporting Vip offre anche una serie di servizi di assistenza, come l'incordatura delle racchette da tennis, la riparazione di sci e snowboard e la personalizzazione delle forniture per le società sportive.

Se siete appassionati di sport e cercate un negozio dove poter trovare tutto il necessario per praticare la vostra disciplina preferita, Sporting Vip è il posto giusto per voi. Con la sua ampia gamma di articoli, il suo personale esperto e il suo servizio di assistenza completo, Sporting Vip è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, dai principianti ai più esperti.

Il team di Sporting Vip vi aspetta per i prossimi saldi estivi!

Per ulteriori informazioni visitate il Sito.