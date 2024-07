Sanremo: dopo le elezioni Massimo Rossano invita Rolando a ripensarci e ad entrare in Consiglio

“Ho letto ed ascoltato i commenti a caldo di Gianni Rolando, candidato Sindaco, il quale per poco più di 200 voti ha perso la sfida elettorale contro Alessandro Mager, in un meccanismo di ballottaggio nel quale i tantissimi che non si sono recati a votare hanno fatto decidere ai pochissimi che sono andati”.

Sono le parole di Massimo Rossano, ex Assessore al Bilancio del Comune e Consigliere eletto. “Lascio ai grandi professori analisti del voto di Sanremo – prosegue - dire la propria su apparentamenti, accordi, inciuci. Ex post queste analisi lasciano il tempo che trovano. Al contrario desidero invece invitare Gianni Rolando a ripensarci, magari tra qualche mese, una volta che è uscito da questa ‘sbornia elettorale’ dopo questa lunga, interminabile maratona che è stata la campagna elettorale 2024. La città di Sanremo necessita di un riferimento e di un leader che sia la garanzia per tutti coloro che lo hanno scelto, votato, ammirato e sostenuto in questi mesi”.

“La cittadinanza ha bisogno di una persona come Lui – termina Rossano - per le partite importanti che la città dovrà affrontare nei prossimi anni, partite delicatissime, partite che stravolgeranno la città, partite che erano negli obiettivi programmatici della propria campagna elettorale. Ed anche dall’opposizione Gianni Rolando potrà dare quel contributo prezioso, voluto ed atteso dai tantissimi cittadini che hanno sostenuto il movimento civico moderato di cui faccio parte. Chiedo pertanto ed auspico fortemente un proprio ripensamento consapevole, che quelle dichiarazioni sono state frutto di un momento davvero delicato … compreso da tutti noi candidati. Dico quindi Forza Gianni… ti vogliamo in Consiglio Comunale a costruire con la maggioranza il futuro di Sanremo ed a far sentire la nostra voce, tutti insieme”.