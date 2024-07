Ventimiglia: manifestazione di Amnesty International, sezioni di Sanremo e di Mentone, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato

Ieri, 30 giugno 2024, alla frontiera italo-francese di Ponte San Ludovico, accanto all’installazione del Terzo Paradiso realizzato da Michelangelo Pistoletto, che simboleggia la terza fase dell'umanità, in cui si realizzerà la connessione equilibrata tra l'artificio e la natura, si è svolta, come negli scorsi anni, la manifestazione di Amnesty International, sezioni di Sanremo e di Mentone, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

"Con l’esposizione di cartelli da parte dei partecipanti e con l’intervento dei rappresentanti delle associazioni, si è voluto ricordare che esistono diritti umani universalmente riconosciuti, che sono codificati nella Dichiarazione universale approvata dall’ONU, e non possono essere violati per nessun motivo.

Le valigie aperte, che sono state disposte intorno al memoriale con i nomi dei migranti che hanno lasciato la vita nel tentativo di conquistare una vita dignitosa, contenevano dei cartelli, scritti in italiano e in francese, che richiamano al rispetto dei diritti inalienabili di ogni essere umano.

Sì all’accoglienza, no ai muri, no alle divisioni. Sì alla convivenza pacifica. Questo è il messaggio che ieri è stato lanciato e che si ripeterà anche nei prossimi anni in questo stesso luogo".