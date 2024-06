Ottimi risultati degli sbandieranti e musici dei sestieri di Ventimiglia alla 1a edizione del Paratenzone

La rappresentativa comunale degli sbandieranti e musici dei sestieri di Ventimiglia, ha partecipato alla prima edizione nella storia della FISB al Paratenzone con il suo gruppo di ragazzi speciali dell’associazione SPES.



"Con ottimi risultati i partecipanti portano in alto il nome di Ventimiglia in questa nuova specialità, dando il via alle danze dell’integrazione anche nello sport della bandiera. Arrivando sul podio a livello nazionale, Ventimiglia viene riconosciuta per la sua storia culturale anche nella reggia di Venaria Reale dove si è tenuto questo campionato di tamburi e bandiere".