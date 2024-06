Aveva bevuto talmente tanto che non riusciva a tenersi in piedi, stramazzando al suolo mentre stava camminando sulla ciclabile a fianco di via Nino Bixio a Sanremo.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nella città dei fiori. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia Locale che, una volta identificato l'uomo, ha attivato il 118 per il suo trasporto in ospedale con l'ambulanza di Sanremo Soccorso.

L'uomo è stato denunciato dagli agenti per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.