Presentata a Palazzo Mathis l'edizione 2024 di Bra’s (Foto e Video)

È stato il suggestivo Palazzo Mathis a fare da location alla presentazione ufficiale dell’attesissimo “Bra’s – Il festival della salsiccia del formaggio, del pane e del riso di Bra” edizione 2024, che partirà dal prossimo 19 settembre, in coincidenza con l’ultimo appuntamento di “Aperitivo In Consolle” segnando così la fine degli eventi che hanno caratterizzato l’estate braidese, per concludersi il settembre.

Luigi Barbero, direttore Confcommercio Ascom Bra, aggiunge: “Partito quasi come una scommessa Bra’s oggi rappresenta un punto di riferimento per l’enogastronomia del nostro territorio e per l’edizione 2024 si propone di alzare ulteriormente l’asticella varcando i confini della provincia di Cuneo per diventare nazionale e non solo. Il Festival sarà infatti presentato nei templi dell’enogastronomia del Piemonte, della Liguria e della Lombardia con tre ambasciatori d’eccezione scelti tra i più grandi chef italiani che cucineranno una loro versione delle eccellenze braidesi. Bra’s ha, infatti, il grande merito di essere la prima e unica manifestazione in Piemonte ad aver reso accessibile a tutti l’alta cucina abbattendo i confini permettendo a tutte le tasche di conoscere i nostri prodotti cucinati dai più grandi chef”.

Per questa edizione gli chef resident saranno capitanati da Massimo Camia (Ristorante Massimo Camia-La Morra). Al suo fianco Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna-Monforte d’Alba) e Filippo Oggioni (Vecchio Ristoro-Aosta). Ogni chef realizzerà due piatti ad hoc con i prodotti braidesi per un totale di oltre 9.000 portate stellate.

“Bra’s si conferma il grande festival di una salsiccia unica e irripetibile e delle eccellenze di una città dinamica e attenta alla valorizzazione della filiera locale. Con questa edizione Bra’s punta a fare un salto di qualità diventando uno dei festival enogastronomici più importanti del Piemonte e d’Italia”, sottolinea Massimo Camia.

Agli star chef del festival si aggiungeranno, inoltre, tre ambasciatori stellati della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra in rappresentanza di tre regioni, che sono: Ivano Ricchebono, chef del The Cook di Genova e executive del Diana Grand hotel di Alassio; Matteo Baronetto, da “Del Cambio ”, dal 1757, il punto di riferimento per i gourmet di tutto il Mondo; Enrico Bartolini dell’esclusivo Mudec di Milano, lo chef più stellato d’Italia, grande estimatore dei prodotti braidesi e cuneesi.

Bra’s è il grande Festival dell’enogastronomia piemontese che si affianca a Cheese, Vinum e Fiera internazionale del tartufo bianco. Bra’s è organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC.