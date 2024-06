Ventimiglia: Roberto Parodi risponde a Forza Italia "La mozione rimane ma pronto a migliorarla"

“Ringrazio Forza Italia per l'apertura fatta ma ripeto: la mia mozione è indirizzata ai singoli consiglieri di tutte le forze politiche e confido in un voto di propria convinzione e li invito ascoltare i propri elettori prima di votare con la propria personale sensibilità”.

Questa la risposta di Roberto Parodi, Consigliere di maggioranza a Ventimiglia, dopo l’apertura degli ‘azzurri’ di questa mattina (QUI). “Quando mi si chiede da che parte sto – prosegue - la risposta è una sola: dalla parte dei cittadini. Ammetto in pieno la mia incompetenza sulle modalità di fare politica. Io arrivo da vent'anni di lotte per la mia categoria e oggi diventa lotta per tutti i cittadini di Ventimiglia. Ripeto non ho tessere di partito e vado sul concreto. O è bianco o nero o si vota si e venerdì prossimo ci risparmiamo ore di code o si vota no e resta tutto uguale”.

“La mia mozione non si tocca – termina Parodi – ma, se si vuole migliorare, non ho problemi a valutare e non chiudermi a riccio. Una cosa è certa non deve cambiare e venerdì prossimo il cittadino deve poter rientrare a casa prima senza stress”.