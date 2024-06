Ventimiglia: scontro in maggioranza per la mozione di Parodi, Forza Italia gli chiede il ritiro prima del consiglio

Dopo lo scontro politico delle ultime ore, per la mozione presentata sugli orari del mercato settimanale di Ventimiglia, la segreteria cittadina di Forza Italia e il gruppo consiliare degli ‘azzurri’ lanciano un appello al Consigliere di maggioranza Roberto Parodi.

L’esponente dei ‘Frontalieri’, presentatosi come candidato a sindaco e poi entrato in maggioranza dopo l’apparentamento tra il primo turno e il ballottaggio, ha infatti scatenato la bagarre interna alla maggioranza, con una mozione particolarmente discussa e che ha fatto andare su tutte le furie anche il Sindaco, Flavio Di Muro. Il primo cittadino, proprio ieri, ha praticamente lanciato un ‘aut aut’ a Parodi, chiedendogli di scegliere da che parte stare.

“Parodi fa politica al di fuori delle sedi opportune – ha detto Di Muro - tra giornali e social. Nella riunione di maggioranza pre consiliare, dopo la presentazione della mozione è stato spiegato il lavoro fatto da tempo su tutto il mercato. Sicuramente va rivisto e rilanciato ma io mi sono soffermato sulla questione di metodo, per non seguire chi sta in maggioranza sui social. Ora sta a Parodi e non credo la maggioranza segua decisioni non condivise. Sta a lui decidere se restare in maggioranza o meno. Non ci si può considerare di maggioranza presentando mozioni senza che lo sappia il sindaco e l’Amministrazione”.

Questa mattina il gruppo consiliare di Forza Italia rivolge un appello al consigliere Parodi per ritirare la mozione: “Gli chiediamo un senso di responsabilità, visto che l’assessore competente, Marco Agosta, come manifestato nella riunione di maggioranza, si è messo a disposizione per organizzare tavoli di confronto, in modo di cercare una rimodulazione degli orari del mercato”.

Forza Italia come partito e come maggioranza, conferma di essere di pronta ad ascoltare le istanze delle categorie e degli operatori del settore: “Ma anche quelle che potranno essere proposte dai Consiglieri con un confronto serio e con proposte concrete. Noi cerchiamo di ricucire lo strappo e possiamo farlo serenamente dopo l’eventuale ritiro della mozione”.

Stasera la discussione è prevista all’interno del parlamentino frontaliero ma, ne siamo certi, sarà una lunga giornata politica nella città di confine, visto che è molto probabile che arrivi a breve la risposta di Parodi.