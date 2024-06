Ceriana: formata la nuova Giunta, con Caviglia sindaco il vice sarà Roverio e Rolando Assessore

E’ stata ufficialmente formata, dal confermato sindaco Maurizio Caviglia, la nuova Giunta di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra della Valle Armea, che come altri piccoli paesi aveva presentato una sola lista.

Caviglia e la sua squadra sono riusciti a superare il quorum (40% più uno) previsto in questi casi, con 467 votanti sui 932 aventi diritto, pari al 50,11%. Con Maurizio Caviglia in Giunta è stato confermato vice Sindaco Paolo Roverio (con la delega ad Ambiente, Territorio, Lavori pubblici, Edilizia privata, Protezione civile e Servizi sociali) e in qualità di Assessore Mauro Rolando (con delega a Bilancio, Tributi, Personale, Energia e innovazione).

Gli altri candidati entreranno tutti in Consiglio comunale.