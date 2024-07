+++ ASPETTARE +++ Ospedaletti, Giorgio Boeri escluso da tutte le commissioni comunali: "Per legge, nei 2 posti della minoranza, uno spetta a me"

Non mi hanno ammesso nelle commissioni, adducendo la motivazione che spettano due posti alla minoranza e si va per votazioni. Io sono da solo, loro sono in 3, quindi favoriti. Il testo unico dice che un posto nelle commissioni consiliari spetta a tutte le rappresentanze. Anche se sono da solo, io rappresento dei cittadini. Il regolamento assegna due posti soli e 4 alla minoranza. In tutte le commissioni mi spetta un posto. Mi spetta la rappresentanza in tutte le commissioni, totale 3.

Devo solo capire iter più adatto. se devo fare un'interpellanza per capire come mai è stato violato il mio diritto. Il regolamento comunale è molto generico. Ieri sono andato in fiducia al segretario comunale. Voglio capire se meglio interpello o interrogazione. Il regolamento è stato modificato nel 2019. Io rappresento 180 voti, tanti o pochi che siano, ma hanno diritto di essere rappresentati. Sono stato trattato ingiustamente

Comma 2 articolo 29 del Duel