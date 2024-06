Sanremo: dopo il ballottaggio di lunedì, lettera aperta di Donato Di Ponziano a Gianni Rolando

“Caro Gianni, sento di doverti un ringraziamento particolare. Già ti conoscevo come una persona educata e sensibile, come un professionista che ha saputo affermarsi a livello nazionale fino ad arrivare ai massimi vertici del proprio ordine professionale, ma l'occasione di poterti stare più vicino in questa campagna elettorale, mi ha permesso anche di apprezzarti per la lealtà e la signorilità, doti veramente rare nella vita e pressoché sconosciute nell'odierno scenario della nostra politica sempre meno rappresentativa”. Inizia in questo modo la lettera ‘aperta’ di Donato Di Ponziano, sostenitore della lista ‘Andiamo!’ e del candidato a sindaco Gianni Rolando, dopo l’esito del ballottaggio.

“Hai saputo non reagire alle provocazioni – prosegue - e manco verso chi addirittura si è permesso con saccenza di dare i voti alle tue capacità di poter amministrare la città. Sei stato invece un bravissimo capitano e saresti stato un altrettanto bravissimo primo cittadino. Sei stato capace di abbracciare ed ascoltare chi a Sanremo vive nel disagio, dove nessuno, tra tutti i finti paladini degli ultimi, i professionisti dei buoni propositi a parole, non si è mai degnato di mettere piede. Oggi, ancor più dopo la sconfitta, credo che averti appoggiato, non avrebbe potuto essere per me scelta più azzeccata. Tu di battaglie ancora più importanti di queste elezioni, quelle più impegnative e vinte sono state tante, adesso un po' di riposo ci sta per poter ripartire alla grande. La campagna elettorale è stata una competizione e chi ha vinto merita la medaglia delle congratulazioni”.

“Non conosco personalmente Mager – termina Di Ponziano - so che è anche lui un bravo professionista ed una persona perbene, oggi è il nostro Sindaco e a lui faccio un grande in bocca al lupo, gli aspetta un lavoro arduo perché Sanremo ha tanto bisogno di trovare soluzione ai tanti problemi che da troppo tempo la fanno soffrire. Grazie ancora Gianni, onorato nel mio piccolo di aver potuto far parte della tua squadra”.