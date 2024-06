L’assessore regionale Marco Scajola relatore al Senato al convegno nazionale di Federcasa

L’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola parteciperà domani, giovedì 27 giugno, a Roma, al convegno nazionale di Federcasa dedicato alle ‘Politiche abitative e rigenerazione urbana’.

L’appuntamento si svolgerà alle 17 nella sala Zuccari del Senato della Repubblica. Qui verranno, tra le altre cose, presentate le relazioni conclusive delle Commissioni tecnico consultive della federazione.

Scajola, su invito del presidente nazionale Riccardo Novacco, interverrà al dibattito in qualità di relatore come assessore competente della Regione Liguria e come coordinatore del tavolo Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



“Sarà un momento importante di confronto con le diverse realtà territoriali e porterò il lavoro fin qui svolto dalle regioni italiane – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola-. Federcasa rappresenta tutte le aziende territoriali di edilizia pubblica è dunque fondamentale, come fatto costantemente, il dialogo per programmare scelte condivise nell’interesse degli inquilini. L’occasione di domani andrà, certamente, in questa direzione”.