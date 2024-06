Sanremo: elezioni Amministrative, lettera 'aperta' di Stefania Mostardini a Gianni Rolando

Stefania Mostardini, presidente dell’associazione ‘Sanremo Domani’, ha commentato le elezioni Amministrative di Sanremo, con una lettera ‘aperta’ al candidato a sindaco del centrodestra, Gianni Rolando.

“Caro Gianni, abbiamo vissuto con te un'esperienza molto intensa, che ricorderemo per sempre, non è finita come speravamo ma, le competizioni elettorali come quelle sportive si vincono o si perdono e si deve accettare il verdetto, anche se ingiusto per noi. La candidatura a sindaco della nostra città ti ha dato l'opportunità e il privilegio di avere una visione dei problemi e delle difficoltà del territorio. Hai parlato ogni giorno con centinaia di persone, ti sei accostato con spirito nuovo a questa avventura senza mai risparmiarti. Voglio complimentarmi per l'etica con cui hai condotto questa lunga campagna elettorale e, confermarti a nome mio e di tutti i candidati della mia lista l'orgoglio di essere stati al tuo fianco. A fianco di un uomo corretto, leale e coerente. Ho la certezza ,con tutta la stima che nutro nei tuoi confronti, che saresti stato un ottimo sindaco della città di Sanremo. Grazie”.