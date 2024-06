Bordighera, scuola Maria Primina a Borghetto San Nicolò: l'interrogazione di Trucchi

"La Dirigenza Scolastica della Scuola Maria Primina di Bordighera Borghetto San Nicolò ha inviato in data 27/05/2024 al nostro Comune una lettera nella quale si affronta nuovamente il problema del terzo pomeriggio di rientro scolastico dei bambini che tanto sarebbe utile alle famiglie ma che pare diventato impossibile da sostenere". Ad intervenire sull'argomento è il consigliere comunale 'Insieme' Giuseppe Trucchi che spiega: "In tale comunicazione si propone al Sindaco di affrontare e risolvere questa difficoltà, e altre come l'entrata anticipata al mattino, mettendo a disposizione risorse a carico del Comune. La Dirigenza scolastica ritiene che il tempo scuola previsto per legge sia già raggiunto con due rientri settimanali. Pare che questa valutazione non veda concordi alcuni rappresentanti dei genitori poichè si baserebbe sul principio di considerare come tempo scuola anche il tempo mensa, cosa sulla quale le interpretazioni divergono".



"La vicenda assume a nostro parere una notevole importanza poichè risulta che sarebbero in fase di concretizzazione possibili defezioni per quanto riguarda i bambini che frequenteranno la seconda elementare e forse anche riduzione dei nuovi iscritti alla prima. Sui numeri non esiste chiarezza e sarebbe opportuno che la si facesse dati alla mano e pubblicamente. Dobbiamo ricordare che la Scuola Maria Primina fu ristrutturata con oneri Comunali importanti e che sarebbe una vera sconfitta sia per il Comune che per le famiglie se un presidio di tale qualità ed importanza dovesse perdere il richiamo che sempre ha esercitato".

"Per tutte queste considerazioni ho presentato una interpellanza al Sindaco affinchè contatti le autorità scolastiche e richieda con decisione dati certi e conclusivi. Ho chiesto anche di sapere come si deciderà di affrontare la questione del terzo pomeriggio".