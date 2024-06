'Triora in fiamme: 4 e 5 luglio 1944': domenica il ricordo per conservare la memoria

Pro Triora ed il Comune hanno organizzato ‘Triora in fiamme: 4 e 5 luglio 1944’, per conservare la memoria ed anche per sottolineare l’assurdità delle guerre.

Il mese di luglio del 1944 fu veramente tragico per le popolazioni dell’alta valle Argentina. In particolare, dal 3 al 5 luglio, ci fu una vera e propria devastazione. Primo paese ad essere invaso dalla furia dei tedeschi Andagna, dove furono uccise innocenti persone. Riversatisi a Molini ed unitisi con un’altra colonna proveniente da Colla Langan, i nazifascisti saccheggiarono il paese, facendo saltare in aria numerose abitazioni. La loro ferocia si abbatté su tredici persone, fra cui una ragazza di sedici anni, barbaramente uccise.

L’opera distruttiva ed il saccheggio continuarono a Triora il 4 e 5 luglio, con fuochi accesi dappertutto, casse di tritolo a spazzar via palazzi e semplici abitazioni. I danni furono veramente ingenti, con interi quartieri scomparsi; ancora oggi si vedono i segni di quella furia insensata. E’ doveroso ricordare quei giorni terribili, con la gente costretta a ripararsi nelle campagne, nei boschi ed anche nei villaggi vicini.

Proprio per questo la Pro Triora ed il Comune hanno organizzato l’appuntamento per conservare la memoria ed anche per sottolineare l’assurdità delle guerre, che purtroppo stanno tuttora devastando il mondo intero. Sabato prossimo a Triora saranno messi in evidenza i danni causati in quei giorni, esponendo foto che documentino la situazione prima del conflitto e quella dell’immediato dopoguerra. Sono state anche raccolte testimonianze pubblicate sull’ultimo numero de ‘Le stagioni di Triora’.

Alle 15, dopo un’introduzione del sindaco Massimo Di Fazio, la professoressa Raffaella Asdente accompagnerà i presenti lungo un percorso nel centro storico, soffermandosi nei luoghi sinistrati ed in quelli letteralmente spazzati via.