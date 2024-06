Sanremo: 65enne morta dopo l'incidente in via Roma, la famiglia ringrazia la Rianimazione del 'Borea'

La famiglia di Patrizia Verrando, la 65enne morta domenica scorsa in ospedale dopo due settimane dall’incidente che l’ha vista sfortunata protagonista in via Roma, dove è stata investita da un taxi, interviene per ringraziare il personale dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Il ringraziamento della famiglia va a tutto il reparto (medico e paramedico) del reparto di Rianimazione che ha tenuto la donna intubata per circa 10 giorni, esternando sempre grande professionalità ed umanità nel modo di lavorare. “Un ringraziamento particolare va alla responsabile del reparto, anche amica di famiglia, Simonetta Ardissone ma pure ai Carabinieri del Nucleo Operativo matuziano per i soccorsi subito portati e per l’aiuto morale nei confronti di tutta la famiglia in un momento molto difficile”.