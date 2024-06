Sanremo: due settimane fa investita sulle strisce in via Roma, è morta la 65enne Patrizia Verrando

E’ morta, a causa delle gravi ferite riportate dopo due settimane, la 65enne Patrizia Verranno, investita sulle strisce pedonali, in via Roma a Sanremo, di fronte al negozio ‘Arcaplanet’.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un taxi che viaggiava verso il centro della città. Inizialmente la donna non sembrava in gravi condizioni, era cosciente ed ha avvisato dell’incidente alcuni parenti con il cellulare, in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e i Carabinieri.

La donna è stata portata in ospedale per una serie di ferite e fratture, oltre ad un trauma cranico. E’ rimasta ricoverata per due settimane al ‘Borea’, dove purtroppo è morta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’incidente anche con l’ausilio delle telecamere.