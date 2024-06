Riva Ligure, domenica consiglio comunale e festa per la Bandiera blu, Giuffra: "E' il nostro biglietto da visita"

“La Bandiera Blu sarà valorizzata nel consiglio comunale. Da sei anni consecutivi, Riva Ligure si fregia di questo riconoscimento che attesta la qualità delle nostre acque e delle nostre spiagge. È il nostro biglietto da visita per accogliere i turisti che continuano a sceglierci o che ci scoprono per la prima volta. Per Riva Ligure sarà un’estate da protagonisti e, come da tradizione, non mancheranno i fuochi d’artificio per salutare l'avvio della nuova stagione nel migliore dei modi. Vi aspetto tutti per festeggiare insieme davanti al nostro splendido mare. Non mancate!” - conclude il Sindaco Giorgio Giuffra.