In autunno sperimentazione dell’inglese agli asili nido: Riolfo “Progetto pionieristico ma importante”

21 giugno 2024: La Regione Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e il rettore Federico Delfino, ha firmato un accordo per l’introduzione dell’insegnamento della lingua inglese per i bambini da 0 a 3 anni.

“Finalmente si riconosce la necessità per i nostri bambini di imparare l’inglese già dai primi anni di vita, l’importanza dell’internazionalità per la formazione e’ fondamentale per il loro futuro ed e’ un passaggio obbligatorio affinché i bambini liguri possano diventare dei ragazzi cosmopoliti e aperti al mondo; la padronanza dell’inglese apre infatti molte porte sia nel campo dell’istruzione che in quello lavorativo”.

Così Mabel Riolfo, Consigliere Regionale della Liguria, ha commentato la notizia dell’introduzione della lingua inglese dall’asilo nido dall’autunno e che coinvolgerà in un primo momento 20 servizi in tutto il territorio ligure e 150 educatori, per poi allargarsi alla scuola d’infanzia.

“Viviamo in una società sempre più multiculturale e questo investimento non solo arricchirà il percorso formativo dei nostri bambini, ma rafforzerà anche la posizione della Regione Liguria in un contesto sempre più competitivo” prosegue il consigliere Riolfo.