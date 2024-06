Elezioni Sanremo: Mostardini commenta l'alleanza Mager-Fellegara "Mi chiedo come si troveranno su vari punti"

“Ci sorprende che Fellegara dichiari di sostenere il candidato Mager per contrastare le destre. Sanremo Domani è un movimento civico, moderato, di centro destra alleato a partiti di Governo. Ho letto tutti i programmi presentati e trovo molti più punti di convergenza tra quello della nostra coalizione e Fellegara, rispetto a quello del competitor. Dall’acqua pubblica, alla sostenibilità, alla salute, alla valorizzazione del terzo settore fino ad importanti azioni per le politiche giovanili - afferma Stefania Mostardini, rappresentante di Sanremo Domani, che conclude - Se il criterio reale di una presa di posizione così netta di Fellegara fosse stato il programma, di certo avrebbe trovato maggiori affinità in quello della nostra coalizione. La sua scelta, inoltre, ha spaccato la sua coalizione, in quanto Progetto Comune si è dissociato, ma lo stesso Partito Democratico si è diviso. Infatti, come abbiamo appreso dagli organi di stampa, il PD imperiese, dimostrando coerenza ideologica e di valori, non approva l’alleanza di Fellegara con l’ex civico Mager… un cortocircuito interno ed esterno che vede alleanze quantomeno stravaganti tra ex accerrimi nemici. Mi chiedo quale punto di incontro troveranno sull’acqua pubblica? O su altri temi importanti per la città ma soprattutto per i cittadini. Sono convinta che i valori, quali la coerenza e la trasparenza, siano imprescindibili. Quindi, chi crede in questi valori e vuole l’unico vero cambiamento per Sanremo, domenica e lunedì può farlo votando e facendo votare Gianni Rolando. Un uomo competente, concreto e soprattutto libero”.