GUSTO', il Festival del Gusto di Orbassano con Renata Cantamessa su Live.it

Sarà “il gusto dei territori” a declinare la quinta edizione di Gustò attraverso un viaggio ideale tra i prodotti del made in Italy che diventano culture, ma anche affascinanti sfide imprenditoriali per traghettare le tradizioni verso le nuove generazioni.

Padrona di casa di questa nuova pagina e sfida di Gustò sarà la giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa, che dialogherà con grandi ospiti di grandi territori del cibo attraverso una quattro-giorni scandita da un menù intenso di talk, show cooking, laboratori di cucina e percorsi sensoriali che, per la prima volta, saliranno “in quota” e pure in streaming grazie alla trasmissione in diretta su dieci quotidiani web di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Programma

Venerdì 21 giugno 2024

– V edizione del Festival del Gusto di OrbassanoInaugurazione con autorità

Ore 19:30-19:50

IL GUSTO DI ESSERE DONNE – Renata Cantamessa intervista JO SQUILLO

Ore 20:00-20:20

L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLA PASTA – Renata Cantamessa intervista CARLO NARDO

Sabato 22 giugno

*Con degustazione a sedere

– Quando l’agricoltura dona eccellenza al gustoCon la partecipazione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di UniTo, di Agricoltura Simbiotica, del Consorzio Sedano Rosso di Orbassano, dell’Associazione Produttori Blu di Cuneo, dell’Associazione Provinciale Cuochi della Mole e di Erbalatte

Ore 12:30-13:30

GUSTO REALE – I sapori segreti di Casa Savoia

*Con show cooking e degustazione a sedere

Con la partecipazione della Lady Chef CATERINA QUAGLIA e del Consorzio Terre Reali del Piemonte

Ore 15:30-16:30

ROBIOLA DI ROCCAVERANO E TARTUFO NERO PREGIATO DEL MONFERRATO – Un amore che nasce dalla pasta

*Con show cooking e degustazione a sedere

Con la partecipazione dell’ATL Langhe Monferrato Roero, del Trifolao FEDERICO AUSTA, del Consorzio per la tutela del Formaggio Roccaverano DOP e della Scuola di Pasta di “A TAVOLA!”

Ore 19:30-20:30

ANTEPRIMA DI “BRA’S” – La salsiccia di Bra conquista le “stelle”

*Con degustazione a sedere

Con la partecipazione del Consorzio di tutela e valorizzazione della Salsiccia di Bra, del Consorzio per la tutela del Bra e Raschera DOP, del Consorzio del Pane di Bra, di Ascom Bra e della Confraternita della Salsiccia di Bra

Domenica 23 giugno

– I cibi che aiutano a combattere naturalmente ansia e depressioneCon la partecipazione straordinaria del Dott. STEFANO ERZEGOVESI, nutrizionista, psichiatra, divulgatore scientifico e autore de “La dieta della mente felice”. Collegamento con il “Lucca Historiae Fest” di Lucca per voce di NANNI DELBECCHI, giornalista de Il Fatto Quotidiano.Attività di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con “Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano” e “Un libro per Daniela” in ricordo di Daniela Albertelli

Ore 12:00-13:00

ANTEPRIMA DI “FIORMAGGI” 2024 – L’unico concorso in cui si sfidano Silter Dop, Nostrano, Formaggella, Cadolet, Affinato e Ricotta

*Con degustazione a sedere

Con la partecipazione dell’organizzatrice del contest LORETTA TABARINI, della Comunità Montana di Valle Camonica, del Comune di Breno, di Slow Food Valle Camonica, del Consorzio tutela del Franciacorta e della cheesewriter IRENE PRANDI

Ore 15:30-16:30

APERELAX – L’aperitivo con l’accento su evasione e benessere

*Con show cooking e degustazione a sedere

Con la partecipazione della Chef CLELIA VIVALDA di Monchiero (CN). Collegamento con il “Lavandaso - la festa della lavanda della Valle dell’Aso” di Monte Vidon Combatte (FM) per voce di CLAUDIO PORCHIA, critico gastronomico e presidente dei “Ristoranti della Tavolozza”, e di ROBERTO FERRETTI, studioso di cucina contadina, erbe di campo e turismo relazionale

Ore 18:00-19:00

SCIUSCIA’ – La vera storia del sugo alla genovese

*Con show cooking e degustazione a sedere

Con la partecipazione dello scrittore GIORGIO MONTANARI, autore de “Di tutt’altra pasta”, del docente GIUSEPPE MANGO dell’Istituto Professionale Statale di Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Colombatto” di Torino, del gruppo musicale I MELANNURCA e della Scuola di Pasta di “A TAVOLA!”

Lunedì 24 giugno (San Giovanni)

– I vincitori del Contest VetrineCon la partecipazione del Comune di Orbassano, di Confesercenti e della visual merchandiser e valutatrice LAURA MOSCA

Ore 12:00-13:00

SEDANO ROSSO VS PEPERONE – Sfida ai fornelli tra gli Assessori alle Manifestazioni di Orbassano e Carmagnola

*Con giuria popolare

Con la partecipazione del Comune di Orbassano, del Comune di Carmagnola e della Scuola di Pasta di “A TAVOLA!”

ore 15:00-16:30

I MAESTRI E I TALENTI – Esperienze eccellenti di gusto e di musica

*Con degustazione a sedere

Con la partecipazione dei Maestri del Gusto di Torino e provincia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, e le perfomance di artisti talentuosi del territorio

Dolci & Dolci – Chicchisani (Chieri) TUVE’ - Turin Vermouth (Torino) PIERO Gelateria Artigianale (Orbassano) Distilleria Serale (Nichelino)

ore 20:00 – Saluti finali