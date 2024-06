A Civezza la presentazione del libro “Delitti e tarocchi” di Morena Fellegara

Sabato 22 giugno alle 18.30 al Forum Ricca di Civezza è in programma la presentazione del libro “Delitti e tarocchi” della fortunata serie “I delitti del bar Marco” di Morena Fellegara.



Un serial killer semina morte lungo via Martiri a Sanremo sfidando il protagonista barista Mario ad una intricata partita a carte. I significati degli Arcani Maggiori e Minori dovranno essere interpretati per poter districarsi in questo enigma. Lettere e telefonate anonime, dispetti e troppi dubbi confonderanno Mario. Ma le carte dei Tarocchi possono voler dire tutto o il contrario di tutto, dipende...se girate al dritto oppure al contrario. Gli accostamenti, i significati esoterici ma anche le regole del gioco d'azzardo porteranno gli investigatori a seguire mille piste. Riuscirà a vincere la verità?

I tarocchi saranno protagonisti a Civezza, mentre Mario mischia le carte e poi taglia con la mano sinistra, quella del diavolo ma anche quella del cuore.

La scrittrice sanremese sarà accompagnata dalle letture dell'attrice Loredana De Flaviis, intervista a cura di Cinzia Cozzucoli.