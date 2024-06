Spaccanapoli raddoppia: nasce Bella'Mbriana, un ristorante moderno al primo piano della pizzeria con i sapori di Napoli

La famiglia Iacomino, già proprietaria della rinomata Pizzeria Spaccanapoli, amplia la sua offerta con un nuovo locale: Bella'Mbriana. Il ristorante, situato al primo piano e comunicante con la pizzeria, aprirà le sue porte sabato 22 giugno in via Nino Bixio,31 a Sanremo. Alla guida del nuovo locale ci sarà sempre Umberto Iacomino, storico patron di Spaccanapoli.

Un progetto ambizioso

Bella'Mbriana rappresenta un progetto ambizioso per la famiglia Iacomino. Il ristorante vuole offrire un'esperienza gastronomica di alto livello, coniugando la tradizione della cucina napoletana con un'interpretazione moderna e creativa. La scelta di aprire Bella'Mbriana proprio sopra la Pizzeria Spaccanapoli non è casuale. I due locali saranno comunicanti, creando un vero e proprio polo gastronomico partenopeo nel cuore della Città dei Fiori. I clienti potranno così scegliere di cenare in pizzeria per un'esperienza più informale, oppure salire al primo piano per un'occasione speciale.

Un nome ricco di significato

Il nome "Bella'Mbriana" deriva da una figura leggendaria del folclore napoletano, considerata lo spirito protettore della casa. Secondo la tradizione, la sua presenza porta benessere e salute.

Un augurio che Umberto Iacomino vuole estendere ai suoi clienti: "Al Bella'Mbriana i nostri ospiti saranno avvolti da un'atmosfera di benessere mentre gusteranno i piatti tipici della cucina partenopea rivisitati in chiave moderna".

Una cucina che esalta la tradizione

La cucina del Bella'Mbriana si basa su ingredienti genuini e di stagione, provenienti principalmente dal territorio. Pane e pasta sono fatti in casa, mentre il pesce arriva fresco ogni giorno dai pescherecci locali. La tradizione viene rispettata ma con un tocco di modernità: i piatti sono curati nell'estetica e la presentazione è ricercata.

Un'esperienza completa

Oltre alla qualità del cibo, il Bella'Mbriana punterà anche a offrire un'esperienza completa ai suoi ospiti. Il servizio sarà attento e cortese, e la carta dei vini proporrà una selezione di etichette esclusive.

Un nuovo indirizzo da non perdere

Bella'Mbriana si candida come nuovo indirizzo di riferimento per gli amanti della buona cucina napoletana e di un'atmosfera raffinata. Un locale da non perdere per chi desidera un'esperienza gastronomica di alto livello nel cuore di Sanremo.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, chiamare al 0184 951145