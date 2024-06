Dolceacqua, il riconfermato sindaco Fulvio Gazzola sceglie la Giunta: ecco deleghe e incarichi

Assegnati deleghe e incarichi in vista del primo consiglio comunale di Dolceacqua, previsto giovedì. Lo annuncia il riconfermato sindaco Fulvio Gazzola.

Il primo cittadino uscente si era ripresentato, alle ultime elezioni comunali, per il ruolo da sindaco con la lista 'Tutti insieme per Dolceacqua', composta da Andrea Raimondo, Paolo Cammareri, Rosa Zaira, Renzo Piantoni, Giulio Bortolomai, Luana Mauro, Giorgio Lamberti, Fabio Sbraci, Lenuta Cobzaru e Eulalia Tornatore.

Con la sua riconferma, Gazzola, che ha ottenuto 998 voti, il 100,00%, ha iniziato così il suo quarto mandato consecutivo da sindaco e ora ha deciso chi lo affiancherà in questa nuova avventura come vicesindaco e assessori e ha distribuito deleghe ed incarichi. Fabio Sbraci e Giorgio Lamberti saranno gli assessori che lo affiancheranno nella composizione della Giunta comunale, confermando così la “formazione precedente, ma con un cambio importante, il ruolo di vicesindaco questa volta spetta a Giorgio Lamberti (che sarebbe dovuto essere il candidato sindaco della precedente amministrazione nel caso non fosse passata la deroga sui mandati)" - fa sapere Gazzola.

Fabio Sbraci avrà la delega all’ambiente, operai e anziani mentre Giorgio Lamberti quella riguardante il patrimonio e i lavori pubblici. Ad Andrea Raimondo spetta l'illuminazione pubblica, la videosorveglianza ed l'arredo urbano; Paolo Cammareri si dovrà occupare di strade interpoderali, sentieristica e Protezione Civile; Luana Mauro, che sarà il capogruppo, si occuperà di turismo, cultura ed eventi; Zaira Rosa avrà le deleghe di scuola, giovani e famiglie; Giulio Bortolomai si occuperà di costituzione della CER e di supporto per l’illuminazione pubblica; Eulalia Tornatore di Commercio; Renzo Piantoni di attività sportive e Lenuta Cubzaru di rapporti con la confraternita e famiglie. Al sindaco Gazzola rimangono per ora, in pectore, le deleghe all’edilizia privata, bilancio e servizi sociali. Viene, inoltre, confermata la segretaria Monica Veziano.