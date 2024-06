Sanremo, al giardino delle scuole primarie di via Panizzi la terza piantumazione a cura del Lions Club

Si sta concludendo, con successo l’anno sociale 2023/2024, del Presidente Guido De Angeli alla guida del Lions Club Sanremo Host dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tra gli ultimi service del Club, segnaliamo la terza piantumazione di un albero di ulivo, organizzato dal Lions Club Sanremo Host, il 5 giugno nel giardino delle scuole primarie in via Panizzi.

Erano presenti alla piantumazione, oltre un centinaio di bambini, provenienti da tutte le classi, dalla prima alla quinta del plesso Primaria “Asquasciati” dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente. La Delegazione del Lions Club Sanremo Host, guidata dal Presidente Guido De Angeli era composta dal primo Vicegovernatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza, dai Lions Ettore del Bò, Paolo Toti, Roberto Pecchinino e Claudio Perato.I Lions italiani sono in prima linea per la causa ambientale con il service nazionale “Club a impatto zero: Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”.

In un mondo sempre più consapevole dell’urgenza di proteggere il nostro ambiente, i Lions Club si ergono come promotori di un’iniziativa che va dritta al cuore della sfida climatica: la piantumazione di alberi. I Lions Italiani si sono mobilitati per difendere la natura e lasciare un segno tangibile per le future generazioni. Grande attenzione da parte di tutti i bambini alle parole del Presidente De Angeli, mentre spiegava chi sono e cosa fanno i Lions e perchè nelle scuole, si svolgono queste piccole ma importanti cerimonie per la piantumazione di alberi. Il Lions International, dalla sua nascita nel 1917 ha sempre promosso diverse iniziative a scopo sociale (vista, fame, vaccinazioni ai bambini dell’Africa e tanto altro ancora).

Numerose le domande dei bambini, a cui i Lions hanno risposto con semplicità e soddisfazione per la partecipazione attiva degli scolari. Presenti tutti i maestri del plesso “Asquasciati”. Un ringraziamento particolare al dirigente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e alla sua collaboratrice Annalisa Marrone e ai Rangers d’Italia che hanno provveduto con un loro volontario alla piantumazione del terzo albero di ulivo taggiasco.

"Negli ultimi decenni la causa ambientale è tra le Cause Umanitarie Globali alle quali è indirizzata l’azione del lionismo mondiale, forte di oltre 1,4 milioni di soci e più di 48.000 Lions Club. Tra degrado ambientale, crisi climatica e lotta a povertà e fame esiste, infatti, un nesso stretto, riconosciuto dalle Organizzazioni Internazionali come l’ONU, promotore di politiche di contrasto al degrado ambientale attraverso appositi programmi per lo sviluppo sostenibile del Pianeta. È il caso di Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi membri dell’ONU, articolata in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, molti dei quali – già da anni – sono obiettivi perseguiti dai service internazionali di Lions International.Rendere sistematiche la piantumazione degli alberi e la raccolta di cellulari dismessi ha obiettivi diversificati ma complementari per cercare di rendere le comunità dove si vive a impatto zero".