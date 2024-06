Sabato e domenica due escursioni guidate gratuite a Triora finanziate con fondi PNRR Next Generation EU

L’arrivo dell’estate e delle belle giornate di sole fa crescere la voglia di passare del tempo all’aria aperta, nella natura, sui sentieri del Parco delle Alpi Liguri: questo fine settimana due occasioni da non perdere per andare alla scoperta del territorio del Parco con due escursioni guidate gratuite, sabato e domenica, in compagnia di una guida ambientale escursionistica che porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e floristiche dell’Alta Valle Argentina.

Le due uscite, a cura dell’Ente Parco, interesseranno infatti il Comune di Triora e le sue frazioni e sono state finanziate nell’ambito del PNRR Next Generation EU M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” – Progetto “I Custodi di Triora”. Le due uscite sono una piccola anteprima del prossimo calendario estivo di escursioni guidate gratuite con bus navetta. A breve verranno ufficializzate le date in calendario per tutta l’estate, ogni fine settimana, sui sentieri del Parco delle Alpi Liguri, nel territorio di Triora e delle sue splendide frazioni.

Tutte le escursioni prevedranno l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica qualificata e il trasporto sul luogo di partenza dell’escursione con servizio gratuito di bus navetta dalla stazione ferroviaria di Taggia, per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e promuovere un tipo di turismo green e sostenibile, secondo i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS).