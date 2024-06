Metti una sera a cena: che sia romantica e a Badalucco, appuntamento per sabato

Solitamente quando si parla di romanticismo sesso e arte culinaria si aprono sensazioni ed intere enciclopedie di alimenti che avrebbero miracolosi effetti afrodisiaci. Vedi le ostriche. Vedi il peperoncino. Vedi un buon calice di vino. Vedi le proprietà miracolose, per l’uomo e la donna, di tutti i cibi che hanno zinco.

In realtà la questione è più complessa; nelle relazioni tra uomo e donna è il “clima” che fa la parte del leone e crea le premesse per un effettivo aumento della dopamina. La sostanza che dà appagamento e piacere.

Quello che conta è il contorno. Un ambiente che induca rilassatezza e offra quadri romantici. Un ristorante, un locale elegante in cui ci sia un’atmosfera che induca a chiaroscuri, a quei giochi di luce sugli sguardi innamorati che solo una candela riesce a esaltare. Facendoli diventare più intriganti, con la complicità dei toni caldi e di una buona conversazione.

Sono gli ingredienti collaudati di una delle iniziative di maggiore successo dei “Borghi più belli d’Italia” E’ infatti da nove anni che nel club esclusivo, in cui solo da pochi mesi è entrato Badalucco, si svolge la notte romantica.

“E’ un modo per festeggiare anche nei borghi più caratteristici del nostro Paese il solstizio d’estate, che cade il 20 giugno. Nel sabato più vicino a questa data si svolge la notte romantica – dice Giusy Laigueglia, consigliere delegato al turismo della nuova amministrazione Orengo – La data della notte romantica, quest’anno, è quindi il 22 giugno. Badalucco assumerà un particolare aspetto per incentivare o esaltare l’amore con angoli ed atmosfere incantevoli, gastronomia, musica e anche quel tanto che basta di cultura. Il fil rouge è rappresentato da una serie di percorsi tra le vie del paese ed aperitivi e cene, tutto illuminato dalla luce delle candele, e da qualche celebre poesia lasciata qui e là, per favorire lo scoccare di una scintilla tra due innamorati o per incrementare quel clima magico di complicità che si chiama amore. Ma no non è una manifestazione riservata ai giovani. Perché l’amore non ha età”

All’iniziativa dei “Borghi più belli d’Italia”, implementata per la prima volta dal Comune di Badalucco hanno dato la loro adesione tutti i bar e quasi tutti i ristoranti del paese ed un agriturismo. Con una serie di vincoli: aperitivi e cene devono essere ideati appositamente per la notte romantica, devono essere serviti al lume di candela, i piatti devono essere rigorosamente legati alla gastronomia locale con qualche ingrediente “sfizioso”, i prodotti devono essere del territorio. E siccome siamo italiani in questo connubio tra gastronomia e romanticismo si inserisce la musica, di alcuni complessini locali e la cultura con itinerari guidati. Si comincia in modo soft, per chi vuole, alle tre del pomeriggio con laboratori di argilla ed intreccio creativo presso la Galleria d’arte di Badalucco. Quindi alle quattro e mezzo ci sarà la visita guidata di Badalucco con Raffaella Asdente. E finalmente alle sei di sera iniziano le danze, con aperitivi assolutamente romantici in tutti i bar. Alle otto di sera entreranno in gioco i ristoranti del paese con gli chef che allestiranno cene romantiche. A lume di candela con menù creati appositamente per la serata. E’ meglio prenotare.

Eppoi chissà? Ma attenzione qui in questo paese c’è qualcosa di magico. Questo è il paese del buon vivere, in “tutti” i sensi. Ne sanno qualcosa i numerosi giovani che lo vivacizzano. Ultimamente da queste parti c’è stato un vero e proprio boom di nascite. Sarà per caso o quella luce che a sera illumina come un presepe il ponte di Santa Lucia e il torrente e i carrugi, in alto fino al castello ed a San Nicolò, ha un certo potere?