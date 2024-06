Voglia di vacanza? Ci pensano le slot estive

Ora che l'estate è finalmente ad un passo, gli italiani hanno l'opportunità di godersi le meritate vacanze e di rilassarsi, staccando la spina dopo un anno passato tra studio o lavoro. Ma rilassarsi significa anche dedicarsi ad attività diverse, che possano svariare dall'analogico al digitale. Certo, il mare e le tintarelle mantengono come sempre la priorità, ma non rappresentano l'unica opzione a nostra disposizione. Infatti, sebbene sia consigliabile allontanarsi un po' da Internet, i giochi online restano una piacevole occasione per divertirsi e per trascorrere il tempo in totale relax. Ed ecco che, in tali circostanze, le slot estive si candidano come il passatempo online perfetto per l'estate.

Le migliori slot online estive da godersi in vacanza

Le slot machine hanno un vantaggio raro, quasi unico nel suo genere: si tratta di giochi che sanno come adattarsi a qualsiasi esigenza, soprattutto per via del fatto che vengono progettati intorno a temi molto diversi fra loro. Naturalmente esistono anche delle macchinette digitali con dei toni prettamente estivi, ma la domanda è: quali sono le più indicate per le vacanze in bella stagione?

Super Sombrero

Super Sombrero è una delle opzioni in assoluto più adatte per godersi un pizzico di relax estivo quando si è al PC o quando si usa lo smartphone. Si tratta di uno dei giochi più gettonati sui portali online specializzati in slot machine , ed è anche uno dei più divertenti, per via del tema intorno al quale gravita. Come spiega il suo stesso nome, infatti, questa slot è incentrata sul Messico e su alcuni dei suoi simboli cardine, compresi i famosi teschi della tradizione del Dia de Los Muertos. Non potrebbe poi mancare il classico Guitarron Mexicano.

Summer Vibes

Summer Vibes è un'altra slot da provare assolutamente durante le vacanze estive. In questo caso ci troviamo di fronte ad una macchinetta digitale tagliata su misura per chi ha voglia d'estate, con tutti i simboli tipici di questo periodo dell'anno, dalle spiagge dorate fino alle timide nuvole in cielo, insieme ad alcuni simboli caratteristici come i costumi da bagno, le pinne per nuotare, i gelati e molto altro ancora.

Alohawaii

In terza posizione troviamo Alohawaii, un'altra slot estiva particolarmente divertente. Anche in questo caso, proprio come avviene con Summer Vibes, le partite si svolgono sullo sfondo di una deliziosa spiaggia sabbiosa, lambita dalle onde dell'oceano. Rispetto alle altre macchinette, però, qui troviamo una serie di simboli decisamente a tema Hawaii, come la noce di cocco, la maschera Tiki , il tamburo Pahu e le conchiglie. Le meccaniche di gioco sono leggermente più complesse rispetto alle altre slot, ma sono utili per aggiungere una marcia in più al divertimento.

Tiki Fortune

Abbiamo deciso di chiudere la nostra selezione delle migliori slot online estive con Tiki Fortune. Si tratta di una slot che, com'è facile intuire ancora una volta dal nome, fa riferimento alla famosa maschera Tiki appartenente alle tradizioni delle antiche tribù Maori. Il pacchetto dei simboli presenti in questa slot viene completato dal pellicano, dai tamburi, dai serpenti e dalla dea Papa.