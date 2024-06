Sanremo: torna nuovamente d'attualità il degrado del sottopasso Imperatrice, sporco e pericoloso (Foto)

Torna d’attualità, come capita spesso da decine di anni, il problema del degrado nel sottopasso dell’Imperatrice, tra la passeggiata stessa e la zona del Casinò. Un luogo che, seppur sistemato più volte dal Comune, a causa dell’inciviltà di alcuni e in taluni casi anche per una scarsa manutenzione, si ritrova in pessime condizioni.

Una situazione che è sotto gli occhi di tutti e anche nelle foto che vi proponiamo, proprio alle porte dell’estate. Il sottopasso è importante in chiave pedonale, per consentire a chi non usa i mezzi di potersi spostare agevolmente tra il centro e la periferia Ovest della città.

Oltre al degrado il luogo è sempre pericoloso, ma è anche un pessimo biglietto da visita per la città dei fiori. Pieno di graffiti, sporco, con erbacce che crescono qua e là e le varie vetrine ormai abbandonate. La pericolosità per chi vi transita è anche dettata dai numerosi gradini rotti e sconnessi, ma anche con un’illuminazione non adeguata per le ore notturne.

In molti si augurano che, per evitare brutte figure nel periodo estivo quando molti turisti arriveranno a Sanremo, dal Comune si intervenga per un completo restyling, magari installando telecamere di sicurezza per colpire i balordi che lo deturpano ed usando le vetrine presenti per promuovere e sponsorizzare gli eventi in città.