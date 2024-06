Sanremo verso il ballottaggio: questa sera al Bay il faccia a faccia tra Alessandro Mager e Gianni Rolando

Mentre scorre il conto alla rovescia verso il ballottaggio che darà a Sanremo un nuovo sindaco, è arrivato il giorno del faccia a faccia tra Alessandro Mager e Gianni Rolando organizzato da SanremoNews.



L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21 al Bay di Sanremo in corso Trento e Trieste. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Come accaduto per il dibattito tra i sei candidati al cinema Centrale, saranno proposte domande uguali ai due contendenti con tre minuti a disposizione per la risposta. Saranno inoltre consentiti diritti di replica da un minuto per ognuno, con un massimo di cinque repliche.



La conduzione sarà affidata a Gianni Micaletto.