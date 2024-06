Sanremo, domenica alla libreria Ubik la presentazione de “Afrodite viaggia leggera”

Domenica 23 giugno, a partire dalle ore 18, la libreria Ubik Sanremo Libri (via Roma 91) è lieta di ospitare la scrittrice Francesca Sensini e il suo ultimo libro “Afrodite viaggia leggera”, edito da Ponte alle Grazie.

La scrittrice, nonché insegnante di lettere classiche in Francia, dialogherà con Daniela Cassini per illustrare al pubblico il suo ultimo romanzo storico che vede per protagonista proprio Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza.

Durante la presentazione Manuela Ormea si occuperà di leggere alcuni estratti del libro.