Sanremo, domani al via la stagione concertistica a villa Nobel: ecco il programma

Prende il via nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo giovedì 20 giugno alle 19 la VI° edizione della Stagione Concertistica Internazionale 2024 de i concerti di villa Nobel, estate musicale, promossa e organizzata dall'Associazione "Musica a Santa Tecla".

Primo appuntamento con la grande musica: giovedì 20 giugno ore 19, concerto inaugurale: Concerto per Sanremo. Ingresso gratuito

Simone De Franceschi, flauto, Umberto Barisciano, pianoforte, che presenteranno al pubblico un intenso programma dal titolo " Tutto d'un fiato" attraversando un lungo periodo della storia della musica, dalle sonorità barocche di Bach sino al virtuosismo strumentale di Donizetti, Widor e Martin, con un doveroso omaggio a Gabriel Faure' in occasione del 100 anni dalla morte del grande compositore francese. In collaborazione con il Club per l'Unesco di Sanremo, Conservatorio di Musica"N.Paganini" di Genova ed il sostegno del Comune di Sanremo, Regione Liguria, Banca Intesa Sanpaolo.

Venerdì 21 giugno, ore 19, Festa Internazionale della Musica. Si esibiranno Anastasiia Andreeva, clarinetto, e Federico Manca, pianoforte, "Un viaggio dal Classicismo al contemporaneo", Stamitz, Weber,Schumann, Semler. Il clarinetto sarà il protagonista della seconda serata con un ricco programma che spazia dal '700 al '900 mettendo in luce la brillantezza e le sonorità calde ed espressive dell'affascinante strumento.

Come di consueto ogni Concerto sarà preceduto da una presentazione storico - musicale del Prof.Fabio Marra che introdurrà il pubblico nella dimensione artistica delle numerose composizioni in programma. Ingresso ai Concerti 10 euro. Gratuito per i minori di 18 anni. Abbonamento a 6 Concerti 50 euro. Gradita la prenotazione - Villa Nobel Tel. 0184-501017