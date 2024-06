Edilizia, Arte Imperia punta alla parità di genere, Assessore Scajola: “Avviato il percorso per ottenere la certificazione”

Arte Imperia, azienda territoriale per l'edilizia di Regione Liguria, continua il suo impegno nello sviluppo di un sistema di gestione aziendale conforme a norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Di particolare rilevanza è l’avvio del percorso per ottenere la certificazione relativa alla parità di genere, un riconoscimento ufficiale assegnato alle organizzazioni che promuovono politiche e pratiche a favore di tale uguaglianza.



“Un’iniziativa fortemente voluta da Regione Liguria per Arte Imperia – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola - Un modo per superare, con fermezza, disuguaglianze e stereotipi proseguendo nella linea tracciata dalla nostra amministrazione che ha messo, tra le sue priorità, il supporto alla genitorialità e al lavoro di madri e padri. Con impegno e determinazione abbiamo reso realtà una misura storica come quella degli asili nido gratis, a questa abbiamo recente aggiunto lo stanziamento di 7 milioni di euro per i bonus badanti e baby-sitter che garantiranno un sostegno concreto a moltissimi liguri per la gestione di figli o anziani non autosufficienti tutelandone, al contempo, l’attività lavorativa”.



“Siamo entusiasti ed estremamente soddisfatti di aver iniziato questo percorso – commenta l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini-. Con questa certificazione, Arte Imperia intende promuovere l'empowerment femminile all'interno dell'azienda e garantire diversità e inclusione, eliminando stereotipi e disuguaglianze. Vogliamo prestare particolare attenzione all’equità salariale di genere, alla tutela della genitorialità e alla conciliazione tra vita privata e lavoro”.

La certificazione sarà rilasciata una volta soddisfatti i criteri, valida per un periodo determinato e soggetta a verifiche periodiche. Entro metà giugno 2024 saranno definiti gli indicatori dettati dalla norma di settore, assicurando la possibilità di ottenere la certificazione. Nel mese di dicembre 2024, il sistema di gestione sarà certificato.



Per raggiungere questo obiettivo, Arte Imperia collabora con Confindustria Imperia. La collaborazione coinvolge professionisti qualificati iscritti all’albo europeo Aicq-Sicev e un Ente di Certificazione terzo, indipendente e accreditato nel settore.