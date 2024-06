Il 17 luglio viaggio alla ricerca delle Meraviglie a Tenda e a Briga

Primo appuntamento mercoledì 17 luglio prossimo di un ciclo di incontri e passeggiate attorno alla Via Iulia Augusta organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, sede del punto informativo Alcotra sull’antico itinerario.

In occasione del 106° anniversario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918, il Museo, la Sezione Intemelia e la Sezione di Sanremo dell'ISL, organizzano un viaggio lungo i percorsi della Val Roia alla volta del Museo di Tenda, dove i partecipanti saranno accolti dalla direttrice Silvia Sandrone e dall'équipe del Museo, da sempre gemellato con il MAR di Ventimiglia, che nella sezione storica sottostante la terrazza del Forte dell’Annunziata dedica ampio spazio alla Valle Roia e alla Valle delle Meraviglie.

A conclusione della visita, pranzo libero e rientro con tappa a Briga per visitare Nostra Signora delle Fontane, cappella edificata su di un sito di culto precristiano all'incrocio fra le vie di collegamento fra val Nervia, val Roia e il basso Piemonte, affrescata dal Canavesio nel 1492.

Programma: Partenza da Sanremo alle ore 8.00 (eventuali soste nel tragitto fino a Ventimiglia per caricare partecipanti); ore 9.00 partenza da Ventimiglia per Tenda; ore 10.00 Visita guidata al Museo di Tenda e alle mostre in corso; ore 12.30 pranzo libero; ore 14.30 partenza per Briga, visita guidata al santuario di Nostra Signora delle Fontane; ore 16.30 breve visita al borgo di Briga; ore 17.30 partenza per il rientro (COSTO DA DEFINIRE IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI, SE SARA' RAGGIUNTO UN NUMERO DI 40 PARTECIPANTI SARA' DI EURO 35,00 A PERSONA)

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI EREBUS VIAGGI

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41, 18039 – Ventimiglia IM

Tel: 0184 35 11 81

e-mail: museoventimiglia@gmail.com

Sezione di Sanremo IISL

Corso Garibaldi, 2 (Palafiori)

tel. 333 3140425

email: iislsanremo@libero.it