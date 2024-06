Ventimiglia: troppi rischi sulla statale Aurelia, raccolta di firme del Comitato di Latte

Il Comitato di Latte ha lanciato un appello alle istituzioni, con una raccolta di firme per porre l’attenzione su un problema che crediamo sia sentito da diversi cittadini.

“Sono numerose le attività e uffici (Ufficio Postale, Farmacia, diversi bar, una pizzeria, negozi) – evidenzia il Comitato - che si affacciano sulla statale Aurelia all’altezza di corso Nizza nel tratto in centro della frazione Latte. Sono presenti i marciapiedi, ma la strada è completamente priva di protezioni per i pedoni ed è di fatto un tratto che invita ad andare ad alta velocità. E’ difficoltoso per i pedoni attraversare sul passaggio pedonale, si assistono quotidianamente episodi di mancato rispetto di velocità e segnaletica e numerosi sono stati gli incidenti nel tratto tra la rotonda di Latte e il civico 18 di Corso Nizza. A breve poi con l’apertura del nuovo parcheggio con la presenza di ulteriori auto in manovra e presenza di pedoni aumenteranno le situazioni di pericolo”.

“La situazione – termina il comitato - è già stata segnalata tempo fa al Comando dei Carabinieri di Ventimiglia Alta. La richiesta, correlata dalle firme di chi la sostiene, è di una maggiore attenzione alla problematica, per la messa in sicurezza delle persone che transitano a piedi per andare a far la spesa o per raggiungere la fermata dell’autobus, maggiori controlli che dissuadano le persone dal correre, visto che il limite di 50KM/h raramente viene rispettato”.